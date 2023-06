Veröffentlicht am 28. Juni 2023 von wwa

WISSEN – Überzeugender Sieg der Leichtathleten des Kopernikus-Gymnasiums Wissen im Regionalentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ in Koblenz

Die WK II (2006-2009) Jungenmannschaft des Kopernikus-Gymnasium mit den Betreuern Anke Langenbrink, Andreas Schädle und Thomas Heck zeigte bei sommerlichen Temperaturen im Koblenzer Stadion Oberwerth eine Top-Leistung und sicherte sich mit mehr als 200 Punkten Vorsprung den Titel.

Der Erfolg im Regionalen Vorentscheid in Dierdorf spornte das aus aktiven Leichtathleten des VFB Wissen und leichtathletischen Noviz:innen zusammengewürfelte Schulteam der Jungen WK II (2006-2009) bestehende Schulteam des Kopernikus-Gymnasiums Wissen zusätzlich an. Nach dieser Vorrunde lagen sie überraschend mit der höchsten Punktzahl knapp vor dem Gymnasium Meisenheim und der Eliteschule des Sportes Gymnasium auf der Karthause. Die Ausgangslage war klar: Die Sieger der drei Regionalentscheide und der punktbeste Zweite würden sie sich für das Landesfinale qualifizieren.

Auch der Regionalentscheid wurde wieder unter dem Motto „Was geht, das geht!“ angegangen. Mit einer enormen Motivation ausgestattet und dem herausragenden Teamgeist gingen die Kopernikus-Schüler ihre Mission Qualifikation für das Landesfinale an. Die erfahrenen Vereinssportler nahmen die anderen Teammitglieder wie selbstverständlich unter ihre Fittiche und halfen, wo es erforderlich war, mit Rat und Tat. Auch die zusammen mit angereiste und ebenfalls erfolgreich angetretene Marion-Dönhoff-Realschule-plus Wissen stellte uneigennützig ihre Wettkampfausrüstung zur Verfügung, ein großes Dankeschön dafür!

Der Wettkampf stand für die Mannschaft des Kopernikus-Gymnasiums Wissen unter einem guten Stern, trotzten sie doch dem sehr heißen Wetter. Mit toller Moral und hohem Einsatz wurde auch so manche bisherige Bestleistung zum Teil deutlich verbessert.

Der Start in den Wettkampftag gelang den Kugelstoßern sehr gut. Jona Reuber (11,26 m), Matteo Neuhaus (9,34 m) und Moritz Pickard 8,70 m) setzten sich mit ihren Leistungen direkt in der Spitzengruppe fest. Im wegen der Hitze vorgezogenen 800m-Laufdann brannten die Wissener Schüler ein Leistungsfeuerwerk ab und erklommen die alleinige Führung. Mit über 7 Sekunden Vorsprung entschied Steffen Walkenbach mit einem Sololauf in 2:07,40 min die Konkurrenz für das Kopernikus-Gymnasium. Moritz Pickard (2:16,65 min) und der seine Bestzeit um mehr als 11 Sekunden verbessernde Elias Prediker (2:28,16 min) trugen ihren Anteil zur erstmaligen Führung bei.

Ein weiteres Highlight stellte dann der Speerwurf da, wo Steffen Walkenbach mit der ausgezeichneten Tagesbestweite von 45,08 m die Konkurrenz um über 4 m deklassierte. Auch Johann Höch (35,81 m) und Max Weidenbruch (26,87 m) überzeugten, zumal ab dieser Runde mit dem 700g-Speer statt dem 600g-Speer geworfen wird.

Im Weitsprung baute das Wissener Team die Führung mit deutlichen Leistungssteigerungen im letzten Versuch deutlich aus. Mit tollen 5,80 m katapultierte sich Florian Huber an die Spitze des Feldes, gefolgt von Jona Reuber mit einer Verbesserung auf 5,70 m. Zudem erzielte der gehandcapt in den Wettkampf gestartete Joahnn Höch 5,38 m.

Im Hochsprung dann hielten die Kopernikaner die Rivalen weiter auf Distanz. Jon Reuber und Johann Höch übersprangen 1,60 m, während Henry Rogalski seine Bestleistung um 2 cm auf 1,56 m verbesserte.

Mit einem Vorsprung von mehr als 250 Punkten ging es in die entscheidenden Staffelläufe. Hier galt es, sicher ins Ziel zu kommen. Mit einer Verbesserung der ersten Staffel um mehr als 2 sec auf 47,41 sec gelang dies der ersten Staffel mit Florian Huber, Moritz Pickard, Henry Rogalski und Leo Hassel recht eindrucksvoll. Auch die zweite Staffel mit Max Weidenbruch, Moritz Reuber, Moritz Neuhaus und Matteo Neuhaus erzielte mit 53,67 sec angesichts des Staffelholzverlustes direkt beim Start eine noch ganz passable Zeit.

Das Kopernikus-Gymnasium Wissen gewann mit insgesamt 7851 Punkten deutlich vor dem PSG Meisenheim (7649 Punkte) und der Eliteschule des Sports Gymnasium Karthause Koblenz (7479 Punkte).

Was für ein Erfolg für die Schulgemeinschaft des Kopernikus-Gymnasiums Wissen, mit großer Leidenschaft, exorbitanter Motivation und vorbildlichem Verhalten ist vieles möglich.

Foto: Das Erfolgsteam WK II Jungen: Leo Hassel, Meik Willer, Elias Prediker, Henry Rogalski, Moritz Reuber, Leander Schneider, Matteo Neuhaus, Max Weidenbruch, Florian Huber, David Sui, Moritz Neuhaus, Nico Thiessen, Jona Reuber, Ben Grunwald, Johann Höch, Thomas Heck, Anke Langenbrink, Steffen Walkenbach, Andreas Schädle, Moritz Pickard