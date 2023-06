Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

MONTABAUR – Cay Rademacher: Stille Sainte-Victoire

Der April in der Provence ist warm, sonnig, grün – und ziemlich mörderisch. Capitaine Roger Blanc steht vor einem auf bizarre Weise getöteten Mann, ausgerechnet im Schatten der Sainte-Victoire, dem berühmten Berg, den Cézanne auf vielen Gemälden verewigt hat. Roland Dallest war ein Bauingenieur aus Lyon, der die Statik eines lokalen Staudamms untersuchte. Blanc stößt auf Geheimnisse rund um den Staudamm und mehr Verdächtige als ihm lieb ist …

Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Sein Erfolg erstreckt sich weit über seine Provence-Serie hinaus. Dazu gehören Romane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit sowie die Kriminalromane ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019), ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020) und ›Die Passage nach Maskat‹ (2022). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie bei Salon-de-Provence in Frankreich und reist extra für die Westerwälder Literaturtage an, mit denen er eine zehntägige Lesereise abschließt. Foto: in medias res

Montabaur & Neustadt (Wied) – 28. Juni 2023, 19.30 Uhr – Stadtbibliothek Montabaur – 29. Juni 2023, 19.00 Uhr – Bürgerhaus Neustadt (Wied) – Eintritt jeweils: VVK 12,50 €, AK 15,00 €