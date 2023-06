Veröffentlicht am 27. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Krähe und Bär oder: Die Sonne scheint für uns alle

Am Sonntag, 2. Juli präsentiert das Theater Tearticolo: „Krähe und Bär oder: die Sonne scheint für uns alle“ für Kinder ab 5 Jahren im Kultursalon an der Glockenspitze Altenkirchen.

Eine Tiergeschichte voller Humor und Lebensweisheit, wie geschaffen für das Figurentheater nach dem Buch von Martin Baltscheit.

Während der Bär in seinem Käfig im Zoo täglich satt zu fressen bekommt und sich um nichts sorgen muss, ist die Krähe ständig auf der Hut vor Gefahren und auf der Suche nach etwas Fressbarem. Aber der Bär beneidet die Krähe um ihre Freiheit und die Krähe beneidet den Bären um seine Sicherheit und den stets vollen Fressnapf. Plötzlich ist da dieser Zaubertrank und die Möglichkeit, ihre Körper zu tauschen …

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de Tel.: 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. So. 02.07.2023, Beginn: 15 Uhr; Einlass: 14:45 Uhr, Ort: KulturSalon Glockenspitze, Altenkirchen, Eintritt: 6€/Person