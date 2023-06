Veröffentlicht am 25. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – The Joni Project – A Celebration of Joni Mitchell´s Album „Blue“

Der Geheimtipp des Kultur-/Jugendkulturbüros: The Joni Project – A Celebration of Joni Mitchell´s Album „Blue“, wird am Samstag, 1. Juli präsentiert von Anne de Wolf, Iris Romen und Stefanie Hemplel. Drei Frauen, drei Multi-Instrumentalistinnen und Singer-Songwriterinnen tun sich zusammen für ein einzigartiges Projekt: Zum 50. Jubiläum bringen sie Joni Mitchells legendäres Album „Blue“ in seiner Gesamtheit auf die Bühne.

Anne de Wolff, bekannt aus ihrer Zusammenarbeit mit BAP, Bosse oder Calexico, die niederländische Sängerin und Komponistin Iris Romen (Tim Neuhaus, Ben Becker, Astrid North) und Hamburgs Beatles- Expertin und -Interpretin Stefanie Hempel wagen sich an den heiligen Gral aller Songwriter*innen. Kein Album hat den Begriff des Singer- Songwriters so geprägt wie „Blue“.

In seiner schonungslosen Selbstreflexion, Einsamkeit und Verletzlichkeit setzte es neue Standards in der Welt des Pop und öffnete vor allem die Türen weit für die weibliche Stimme und Erzählweise.

In neuen Interpretationen und farbenreichen Instrumentierungen bringen die drei Musikerinnen Jonis bittersüße Songs von „All I Want“, über „California“ und „River“ in all ihren dunklen und hellen Schattierungen auf die Bühne. Foto: SebastianMadej.2

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de Tel.: 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Sa. 01.07.2023. Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr. Ort: KulturSalon Glockenspitze/Tennishalle, 57610 Altenkirchen (Im Sportzentrum 8). Eintritt: VVK ab 26€; ABK 31€