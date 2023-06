Veröffentlicht am 4. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Die Linde lebt wieder – Konzerte in der Schankwirtschaft

Lange Zeit war die gemütliche Schankwirtschaft „Zur Linde“ geschlossen. Drei Jahre war das Lokal geschlossen. Nun hat Florian Schneider dem behaglichen Ambiente neues Leben eingehaucht. Zu seinem Konzept gehören auch Livekonzerte, die zum Stil der Gaststätte passen. Der Startschuss mit dem Siegener Duo „Izend“ war ein voller Erfolg.

Karl-Heinz Dentler (Gesang, Gitarre) und Torsten Krebs (Gesang, Cajón) trafen mit ihrem bunten Repertoire und ihrem ehrlichen Sound den Nerv des Publikums, was der immer wiederkehrende Beifall bewies. Das Duo spielte Titel „querbeet“ Titel von nahezu allen Größen der Rockgeschichte, aber auch Titel von den Toten Hosen oder Drafi Deutscher sorgten für ein buntes, äußerst unterhaltsames Programm. Nach dem Konzert war man sich bei den Gästen einig: Wir wollen mehr davon.

Mehr gibt es am 7. Juni, wenn „frikadellezwofuffzisch“ in der Linde für beste Unterhaltung und Stimmung sorgen. Das Duo Noah Lehnert (Gesang, Gesang) und Steffen Prinz (Gesang) sind nicht nur im hiesigen Raum bereits sehr bekannt. Vielen wird der Name neu sein, denn vor noch gar nicht so langer Zeit kannte man das Duo unter dem Namen „YoungBoyOnAchse“. In ihrem reichhaltigen Programm haben viele deutschsprachige Titel und auch Eigenkompositionen Platz, die sie mit einem mitreißenden Sound präsentieren. Auch in schwierigen Zeiten gelingt es den beiden, ihrem Publikum einen positiven Abend zu schenken. Am 7. Juni öffnet die Linde wie immer um 18:00 Uhr und freut sich schon jetzt auf ein weiteres, tolles Konzert.

Foto: „itzend“: Für einen Super-Startschuss bei den neuen „Linde-Konzerten“ in Betzdorf sorgte „itzend“ aus Siegen, die das Publikum mit einem vielseitigen Repertoire und perfektem Sound begeisterten.

Foto: „frikadelle“: Neuer Name – aber weiterhin tolle Unterhaltung bieten „frikadellezwofuffzisch“. Hinter dem Namen verbirgt sich das Duo, das sich schon unter „YoungBoyOnAchse“ weit über die heimischen Grenzen einen Namen gemacht hat.