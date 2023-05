Veröffentlicht am 28. Mai 2023 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Die Nationalen Naturlandschaften Rheinland-Pfalz zu Gast im Naturpark Rhein-Westerwald

Tiefe Wälder, idyllische Flusslandschaften und eindrucksvolle Streuobstwiesen – die Wanderausstellung „Nationale Naturlandschaften Rheinland-Pfalz“ ist im Naturpark Rhein-Westerwald angekommen. Bis Ende Juni 2023 ist die Rollup-Ausstellung im Foyer der Hauptstelle der Sparkasse Neuwied in der Hermannstraße zu sehen. Die Wanderausstellung zeigt konkrete Beispiele, wie verschiedene Menschen in Rheinland-Pfalz Nationale Naturlandschaften (NNL) in ihrem täglichen Leben oder während ihrer Freizeit wahrnehmen und erleben.

Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt der Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU) und der Nationalen Naturlandschaften Rheinland-Pfalz. Die Nationalen Naturlandschaften (NNL) sind das Bündnis der Großschutzgebiete in Deutschland. Zu den Nationalen Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz gehören ein Nationalpark, ein UNESCO Biosphärenreservat und sieben Naturparke. Der Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Westerwald war es deshalb ein besonderes Anliegen, die Ausstellung auch in die eigene Region zu holen.

Bei der offiziellen Eröffnung war der zweite Vorsitzende des Naturparks Rhein-Westerwald, Landrat Achim Hallerbach, die Vorstandsmitglieder Dr. Hermann-Josef Richard und Marc Sinkewitz sowie die Mitarbeiterinnen des Naturparks Rhein-Westerwald mit Geschäftsführerin Irmgard Schröer vor Ort.

Die Ausstellung hat das Ziel, dem Betrachter zu vermitteln, dass großer Natur- und Kulturreichtum auch direkt vor der eigenen Haustür zu finden ist. Auf 16 Fotoleinwänden stellt diese zehn Kinder, Frauen und Männer aus allen rheinland-pfälzischen NNLs vor, die mit ihrem Engagement einen besonderen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und zum Klimaschutz leisten. Begleitet werden die Portraits von großen Landschaftsbildern, die die abwechslungsreiche Natur der NNL erlebbar machen.

Stellvertretend für die viele Aktiven präsentiert sich der Naturpark mit Bernhard Bäumer von der Arbeitsgemeinschaft Kulturlandschaft in Leutesdorf bei der Ausstellung. Die Arbeitsgemeinschaft engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für den Erhalt der Streuobstwiesen.

„Rheinland-Pfalz birgt mit seinen Schutzgebieten viele Schätze, die in der Ausstellung anschaulich präsentiert werden. Ein Besuch lohnt sich. Die Nationalen Naturlandschaften sind wertvolle Natur- und Kulturlandschaften aber auch Beispielorte dafür, wie eine nachhaltige Entwicklung in einer Region funktionieren kann“, so Irmgard Schröer vom Naturpark Rhein-Westerwald.

Weitere Informationen zum Naturpark und zu unserer Arbeit finden Sie auf unserer Webseite unter www.naturpark-rhein-westerwald.de. Foto: Sparkasse Neuwied

Foto: (v.l.): Manon Wetzel – Naturpark, Dr. Richard – Sparkasse Neuwied, Irmgard Schröer – Naturpark, Bernhard Bäumer – ARGE Leutesdorf, Landrat Achim Hallerbach – 2. Vorsitzender des Naturparks, Marc Sinkewitz – Sparkasse Neuwied