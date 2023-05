Veröffentlicht am 2. Mai 2023 von wwa

ROMMERSDORF – Fragen und Zweifel mit Kabarettist Max Uthoff

Kabarettist Max Uthoff schafft es in zwei Stunden, bei seinem Publikum die Sehnsucht nach Wahrnehmung und das Gefühl der Reduktion als Konsument zu wecken, wie es sonst nur das Internet kann. Jedwede Entscheidungen im Leben zweifelt er grundsätzlich an. Aber sehnen wir uns nicht alle nach Veränderung? Oder war es das, was wir am meisten fürchten? Antworten darauf gibt es bei den Rommersdorf Festspielen am Donnerstag, 29. Juni, um 20.15 Uhr.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de Foto: Dominic Reichenbach