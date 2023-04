Veröffentlicht am 29. April 2023 von wwa

NEUWIED – Festkonzert: 250 Jahre Herrnhuter Blechbläser in Neuwied

Sie musizieren seit einem Viertel-Jahrtausend! 250 Jahre existiert der Blechbläserchor der Herrnhuter Brüdergemeine Neuwied. Zu diesem besonderen Geburtstag lädt der Jubilar zu einem Festkonzert mit Blechbläsermusik aus vier Jahrhunderten am Sonntag, 30. April, 17 Uhr, in den Kirchsaal der Herrnhuter Brüdergemeine in der Friedrichstraße ein. Es spielen rund 50 Blechbläserinnen und -bläser der Chöre Neuwied und Neugnadenfeld unter der Leitung von Jens Bauer und Marion Kutscher. Der Eintritt ist frei.