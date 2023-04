Veröffentlicht am 15. April 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mehr als 30 Polizeikräfte in Altenkirchen erwartet – Landespolizeiorchester gastiert in der Konzertkirche

Waren es wegen der Pandemie vor Jahresfrist nur fünf Musikerinnen und Musiker des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, die dennoch das Auditorium begeisterten, so hat in diesem Jahr die Kirchengemeinde Altenkirchen das gesamte fast vierzigköpfige Orchester für ein Benefizkonzert in der Konzertkirche Altenkirchen gewinnen können. Diese Repräsentanten der Exekutive mit besonderer Musikkompetenz werden am Sonntagabend, 23. April, unter der Leitung ihres Chefdirigenten Stefan Grefig ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Dabei will der Dirigent „die klanglichen Möglichkeiten der Konzertkirche voll ausschöpfen“, wie er bereits angekündigt hat. Dazu wird das Orchester das Publikum mit auf eine Reise durch Zeit, Geographie und Musikstile nehmen – vom England der Renaissance bis zum gegenwärtigen Argentinien.

„Wir erwarten, dass dieses Musikensemble aus Ordnungskräften unseres Bundeslandes wieder Begeisterung wecken kann,“ hofft Werner-Christian Jung vom Konzertkirche-Team der einladenden Evangelischen Kirchengemeinde. Seinen Kollegen Martin Schmid-Leibrock beeindruckt, dass die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters auf Honorare verzichten. Denn sie unterstützen mit ihrem Benefiz-Konzert die Altenkirchener Tafel – ein Angebot, das von Caritasverband, Diakonischem Werk, Neue Arbeit e.V. und treuen Ehrenamtlichen Woche für Woche Not lindert.

Die Gastgeber des Konzertes sind sich sicher, dass diese Kulturveranstaltung auch die Aktiven in der Tafelarbeit ermutigen und in der Sinnhaftigkeit ihrer Sisyphos-Arbeit bestärken könne. Denn angesichts von Armut, Preissteigerungen, Flucht und Vertreibung stehe die Tafel heute vor wachsenden Aufgaben, zu denen auch Schuldnerberatung und Energiekostenberatung gehören. Vor dem ersten Einsatz des Chefdirigenten werden Vertreter der Tafel das Musik liebende Auditorium mit dem Spendenzweck vertraut machen.

Das Team der Konzertkirche freut sich jedenfalls, dass auf die Gäste des Abends ab 18 Uhr ein Musikgenuss auf höchstem Niveau wartet. Und man rechnet damit, dass dieser Genuss – wie beim Benefiz-Konzert im Vorjahr – im besonderen Ambiente wieder Emotionen weckt und die Bereitschaft zum Teilen stärkt.