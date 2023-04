Veröffentlicht am 9. April 2023 von wwa

NEUWIED – Bilder- und Textzyklus „Zeitenwende“ Karwoche 2023 in der offenen Marktkirche in Neuwied – Bilder von Friedhelm A. Kurtenbach und Texte von Werner Zupp finden entsprechende Beachtung

Der Roßbacher Künstler Friedhelm A. Kurtenbach beschreibt mit seinen ausdrucksstarken Bildern seine Empfindungen, die er beim Betrachten der Geschehnisse in der Karwoche realisiert hat: „Die Ostergeschichte zeigt uns, dass auch in schwierigen Situationen, aus denen es scheinbar keinen Ausweg gibt, immer ein Neubeginn – eine Auferstehung entstehen kann. Schon seit 2000 Jahren verkündet Jesus die „Zeitenwende“, die durch sein Leiden und sein Sterben sowie durch seine Auferstehung real geworden ist. Er will uns jedes Jahr aufs Neue zeigen, dass eine fried- und liebevolle Zeitenwende möglich ist.

Gerade in der heutigen schwierigen Zeit kann ein Blick auf die Karwoche ein Impuls und eine Inspiration für unser Leben bedeuten. Dies möchte ich mit meinen Bildern, die im Dialog zu den Worten von Werner Zupp stehen, darstellen. Die Zeit ist geprägt durch dunkle Bilder, aber auch durch die Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Liebe unter allen Menschen. Für mich als Künstler zeigt das Bild vom Karsamstag das extrem Dunkle in dieser Zeit, aber gleichzeitig zeigen Details das Fragment einer Himmelsleiter, die die Auferstehung in eine bessere Welt symbolisiert“, gibt Kurtenbach einige seiner Intensionen hinsichtlich der vornehmlich mit Acrylfarben gemalten Bilder zur Kenntnis.

Die Karwoche, von Kurtenbach dargestellt in absolut farben- und detailreicher Symbolik zeigt nicht nur den Leidensweg des Heilandes, sondern auch den Weg aus der Knechtschaft des Lebens in eine Welt von Licht, Friede und Liebe und damit auch einen Neuanfang für eine hoffnungsvolle Zeitenwende für die gesamte Menschheit. „Der jetzt beginnende Frühling verströmt Lebensenergie und Lebensfreude und die Sehnsucht auf eine friedvolle Zukunft“, betont der Roßbacher Künstler, dessen Bilder derzeit in der Marktkirche zusammen mit den einfühlenden Versen des Pfarrers im Ruhestand, Werner Zupp, in besonderer Weise harmonieren und die Karwoche in aufrüttelnder Weise farben- und symbolreich darstellen. Geöffnet ist das Portal zur Marktkirche keinesfalls nur zu den bekannten Gottesdienstzeiten, sondern täglich von 10 bis 18 Uhr. Wie bereits von ersten Besuchern in der Marktkirche berichtet wurde, ist diese Kombination Malere mit der christlichen Lyrik zweifellos eine absolut gedanken- und kunstreiche Darstellungsform, die das Leiden und Sterben, aber auch die Auferstehung von Jesus Christus in einer besonders gedankenreich- und künstlerischen Form zum Ausdruck bringt, was diese Exposition so bedeutungsvoll und anschauenswert macht. Text und Fotos: Jürgen Grab