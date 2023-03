Veröffentlicht am 23. März 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss am Montag 27. März: ÖPNV, Schulsanierung in Wissen und Leader-Management sind Themen

Die 36. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Altenkirchener Kreistages steht an: Die Mitglieder treffen sich am nächsten Montag, dem 27. März, um 16.30 Uhr, im Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Zimmer der Kreisverwaltung in Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, 1. Obergeschoss, Raum 116).

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Sitzung stehen Vergabeleistungen für die weitere Generalsanierung der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen und die Vergabe des Leader-Regionalmanagements für den Zeitraum 2023 bis 2029. Eine Anfrage der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beschäftigt sich mit der rechten Szene im Kreis, eine Anfrage der CDU-Fraktion mit der Einführung eines Tele-Notarzt-Systems, die SPD-Fraktion hat eine Anfrage zum Wabentarif im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) gestellt. Darüber hinaus ist der ÖPNV weiterhin Thema: So geht es um die Einführung des Deutschlandtickets und um die neue Verbandsordnung des Zweckverbandes ÖPNV Rheinland-Pfalz Nord.

Informationen zu den einzelnen Punkten sind verfügbar im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung (https://altenkirchen.more-rubin1.de/meeting.php?id=2023-KA-223).