WISSEN – KREIS ALTENKIRCHEN – Es rockt wieder im Kulturwerk – Rock und Pop mit 18 Bands der Kreismusikschule am 12. März

Sage und schreibe 18 Schülerbands der Musikschule des Kreises Altenkirchen spielen am Sonntag, 12. März, ab 18 Uhr im Kulturwerk in Wissen und präsentieren Rock- und Popmusik vom Feinsten. „it rocks“ heißt es dann erneut.

Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler werden in unterschiedlichen Besetzungen Hits und Ohrwürmer aus Rock- und Pop auf die große Bühne bringen, darunter Klassiker wie „September“ oder „Mighty Quinn“ oder auch aktuelle Songs von Sarah Connor. „Unsere Schüler sollen erleben, wie viel Freude es bringt, mit anderen zusammen Musik zu machen “, so Tobias Beck, Gitarrenlehrer und Rock-Pop Spezialist an der Kreismusikschule und Organisator des Konzerts.

Im Instrumentalunterricht von ihren Fachlehrern angeleitet, wurden rund 80 Schülerinnen und Schüler an einem langen Probewochenende zu 18 Bands zusammengeführt, speziell für dieses Konzert. Neben den klassischen Bandinstrumenten Bass, Gitarren, Schlagzeug und Keyboards, bereichern Sängerinnen und Sänger der Gesangsklassen und auch Bläser mit Trompete und Saxophon die Besetzungen. „Es gibt nichts Motivierenderes, als auf der Bühne, vor Publikum und mit einer gehörigen Portion Aufregung das zu präsentieren, was man im Musikunterricht lernt“, so Beck weiter. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Bandarbeit sind erwünscht.