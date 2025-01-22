Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

von

OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

Am Dienstag, 21. Juli 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Umgestaltung des bestehenden Spielplatzes sowie Entwicklung des Sportplatzgeländes- Freigabe der weiteren Planung (Leistungsphasen 3-9)
  2. Auftragsvergabe Stromversorgung, Wölmerser Straße 4 (Bauhof)
  3. Auftragsvergabe Instandsetzungsarbeiten Wirtschaftswege
  4. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Personalangelegenheiten
  2. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  3. Verschiedenes

Tanja Lotz

Ortsbürgermeisterin

Beitrag teilen