OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

Am Dienstag, 21. Juli 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Umgestaltung des bestehenden Spielplatzes sowie Entwicklung des Sportplatzgeländes- Freigabe der weiteren Planung (Leistungsphasen 3-9) Auftragsvergabe Stromversorgung, Wölmerser Straße 4 (Bauhof) Auftragsvergabe Instandsetzungsarbeiten Wirtschaftswege Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Personalangelegenheiten Informationen der Ortsbürgermeisterin Verschiedenes

Tanja Lotz

Ortsbürgermeisterin