OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen
Am Dienstag, 21. Juli 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Umgestaltung des bestehenden Spielplatzes sowie Entwicklung des Sportplatzgeländes- Freigabe der weiteren Planung (Leistungsphasen 3-9)
- Auftragsvergabe Stromversorgung, Wölmerser Straße 4 (Bauhof)
- Auftragsvergabe Instandsetzungsarbeiten Wirtschaftswege
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Personalangelegenheiten
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
Tanja Lotz
Ortsbürgermeisterin