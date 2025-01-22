WISSEN – Auslösen der Brandmeldeanlage in einem Supermarkt in Wissen

Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Auslösen der Brandmeldeanlage in einem Supermarkt In der Deubach. Augenblich rückten mehrere Fahrzeuge aus. Vor Ort nahm man das Gebäude unter Leitung von Wehrleiter Stefan Deipenbrock unter die Lupe. Die Mitarbeiterinnen sahen sich die Situation derweil von außen an. Jedoch konnte keine Rauchentwicklung oder ähnliches festgestellt werden. Offenbar handelte es sich um einen Fehlalarm und nach einer halben Stunde konnten die Rettungskräfte den Rückweg in die heimische Feuerwache antreten. (bt) Foto: Bernhard Theis