LINKENBACH – Starker Einsatz für mehr Chancengleichheit – Lernpatentag in Linkenbach – 39 Ehrenamtliche begleiten Kinder an 23 Grundschulen – Projekt seit April vollständig in Verantwortung der Kreisverwaltung

„Ich freue mich, dass du da bist.“ Solche Sätze zeigen, was die Lernpatinnen und Lernpaten im Landkreis Neuwied zurückbekommen. Kinder, die Vertrauen fassen, sich öffnen und entspannen, kleine Momente wie ein „Ich habe dich vermisst“ nach den Ferien und das sichtbare Wachsen von Selbstbewusstsein. Viele der Ehrenamtlichen beschreiben ihr Engagement als bereichernd und sinnstiftend, gerade auch nach dem Berufsleben.

Solche Rückmeldungen aus dem Lernpatenalltag zeigen eindrucksvoll, wie viel bereits zwei Stunden Zeit pro Woche bewirken können. Beim Lernpatentag im ASL in Linkenbach kamen sie nun zum Austausch und zur fachlichen Weiterbildung zusammen. Organisiert und begleitet wurde die Veranstaltung von den Kolleginnen des Kreisjugendamts, Antje Escher, Sina Muscheid, Nicole Bauer und Simone Höhner, die das Projekt tatkräftig unterstützen.

„Was Sie als Lernpaten leisten, verdient besondere Anerkennung. Sie investieren nicht nur Zeit, sondern schenken Kindern Aufmerksamkeit, Geduld und Vertrauen. Woche für Woche begleiten Sie junge Menschen auf einem wichtigen Abschnitt ihres Weges. Dabei geht es um weit mehr als schulische Unterstützung. Sie geben Halt, Orientierung und Zuversicht“, betonte Landrat Achim Hallerbach in seiner Begrüßung.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Austausch, Information und die Weiterentwicklung des Projekts. Gleichzeitig wurde das Engagement der Ehrenamtlichen gewürdigt, die Kinder nicht nur beim Lernen unterstützen, sondern ihnen auch Orientierung, Vertrauen und neue Perspektiven geben. Aktuell begleiten 39 ehrenamtliche Lernpatinnen und Lernpaten Kinder an 23 Grundschulen und leisten damit einen wichtigen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit. Darüber hinaus gab es auch viele praxisnahe Impulse: In einem Workshop vermittelte Referentin Anna Izabella Beck Übungen zur Entspannungs- und Stressregulation bei Kindern. Ein wichtiger Baustein für die tägliche Arbeit der Patinnen und Paten.

Das Lernpaten-Projekt ist Teil des kreisweiten Konzepts „Prävention-Intervention-Kommunikation“ und richtet sich insbesondere an Kinder im Grundschulalter, die zusätzliche Unterstützung benötigen. Ziel ist es, Bildungsungleichheiten frühzeitig entgegenzuwirken sowie soziale und emotionale Kompetenzen zu stärken.

Eine wichtige Veränderung prägt das Projekt in diesem Jahr: Seit dem 1. April 2026 liegt die Verantwortung vollständig bei der Kreisverwaltung des Landkreises Neuwied. Die inhaltliche Ausrichtung und die bewährte Begleitung durch das Kreisjugendamt bleiben bestehen. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Integration, Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz; zudem ist es Mitglied im Trägerverein „Keiner darf verloren gehen e. V.“.

Das seit 2011 bestehende Projekt lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Lernpatinnen und Lernpaten begleiten jeweils ein Kind für ein bis zwei Stunden pro Woche im schulischen Umfeld und arbeiten eng mit den Lehrkräften zusammen. Für die Zukunft plant der Landkreis Neuwied, das Angebot weiter auszubauen, zusätzliche Schulen einzubinden und neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Ziel bleibt es, möglichst vielen Kindern frühzeitig bessere Bildungschancen zu eröffnen.