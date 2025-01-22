LINZ-REMAGEN – Exkursion nach Remagen: Geschichte und Kultur am Rhein

Am Samstag machte sich der SPD-Ortsverein Linz auf eine spannende Exkursion nach Remagen. Startpunkt war der Fähranleger in Linz, von wo aus die Gruppe mit der Fähre nach Kripp übersetzte, um den Fußweg nach Remagen anzutreten. Am Brückenkopf empfing sie dann Volker Thehos, ein herausragender Guide, der mit seinem tiefen Wissen über Remagen die Teilnehmer begeisterte.

Erste Station der Führung war die „Brücke von Remagen“. Unterhalb der Türme der ehemaligen Ludendorffbrücke erfuhr der Besuch aus Linz, was dort passiert ist, warum die Brücke einstürzte und warum heute hier ein Friedensmuseum untergebracht ist. Das Museum dokumentiert die Eroberung der unzerstörten Brücke durch die US-Armee 1945 und ist bewusst als Lernort für Völkerverständigung und Friedensarbeit konzipiert. Allein in der Saison 2025 besuchten rund 16.500 Gäste aus 56 Ländern diese bedeutende Stätte.

Weiter ging es zum Römischen Museum Remagen, das in einer ehemaligen gotischen Kapelle aus dem 15. Jahrhundert untergebracht ist. Hier konnten die Teilnehmer faszinierende Funde aus der Römerzeit bestaunen und erfahren, dass Remagen mit dem ehemaligen römischen Kastell RIGOMAGVS seit fünf Jahren Teil des UNESCO-Welterbes „Niedergermanischer Limes“ ist. Beeindruckend war auch der Besuch der Pfarrkirche St. Peter und Paul mit ihrem berühmten romanischen Pfarrhoftor aus dem 12. Jahrhundert – ein kunsthistorisches Wahrzeichen Remagens.

Die Tour endete an der Rheinpromenade, die mit ihrer Aussicht auf den Rhein und vorbeiziehende Schiffe zum Verweilen einlud. In der lokalen Gastronomie stärkte sich die Gruppe für den Rückweg. Um 15:15 Uhr war man wieder in Linz, und alle gingen zufrieden ihrer Wege. Foto: Ulrich Bieber, SPD-Ortsverein Linz