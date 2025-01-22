ALMERSBACH-FLUTERSCHEN-STÜRZELBACH – Öffentliche Bekanntmachung des Friedhofzweckverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach

Am Donnerstag, 16. April 2026, 18:00 Uhr, findet im Treffpunkt „Zur alten Schule“, Almersbach eine Sitzung des Friedhofzweckverbandes Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbands „Friedhofverband Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“ Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 für den Zweckverband „Friedhof Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach“ Verschiedenes Einwohnerfragestunde Informationen des Verbandsvorstehers

Klaus Quast, Verbandsvorsteher