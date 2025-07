LINZ – Sachbeschädigung an Schule in Linz/Rhein

Im Zeitraum zwischen dem 04. Juli 2025, 16:00 Uhr, und dem 07. Juli 2025, 08:30 Uhr, kam es auf dem Gelände der Alice-Salomon-Schule in Linz am Rhein zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten das Geländer der Behindertenrampe am Haupteingang der Schule. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644-9430 zu melden. Quelle Polizei