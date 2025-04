KIRCHEN-FREUSBURG – Einbruch in ev. Gemeindehaus Kirchen-Freusburg durch drei Täter

Dienstag, 01. April 2025, wurde im Zeitraum zwischen 02:22 und 02:42 Uhr in das Ev. Gemeindehaus Kirchen-Freusburg eingebrochen. Durch die Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und im Inneren ca. 150 Euro Bargeld aus einem Sparschwein entwendet. Die Videoüberwachung einer angrenzenden Firma zeigt drei Personen bei der Tatausführung.

Diese werden wie folgt beschrieben: TV1: männlich, kleinere Statur, Kapuzenjacke/-pullover (eher hell), dunkle Handschuhe, dunkle Hose, dunkle Schuhe. TV2: männlich: größere Statur, dunkle Schirmmütze, Kapuzenjacke/-pullover, dunkle Hose. TV3: eventuell weiblich, kleinere Statur, helle Kapuzenjacke/-pullover, helle Hose. Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei