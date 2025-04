GERMERSHEIM – Zwölfjähriger Suheb wird seit einem Monat vermisst

Auch vier Wochen nach seinem Verschwinden fehlt von dem zwölfjährigen Jungen aus Germersheim jede Spur. Polizeikräfte überprüften alle der Polizei bekannten Anlaufstellen und möglichen Aufenthaltsorte des Kindes, suchten mit Personenspürhunden, fahndeten mit Plakaten und Flyern in Geschäften und im überregionalen öffentlichen Nahverkehr. Trotz dieser umfangreichen und intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort des Zwölfjährigen erlangt werden. Bei vermissten Minderjährigen ist grundsätzlich eine Gefahr für Leib oder Leben anzunehmen. Die Polizei ist dabei gesetzlich verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, um den Verbleib des Vermissten festzustellen. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen geht die Polizei davon aus, dass der Zwölfjährige ein grünes Mountainbike genutzt haben könnte. Da die bisherigen Maßnahmen nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei die Bevölkerung erneut dringend um Hinweise: – Wer hat Suheb seit dem 03.03.2025 gesehen? – Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Suheb geben? – Wer kann helfen, mit Suheb in Kontakt zu treten? – Haben Sie ein herrenloses grünes Mountainbike in den letzten vier Wochen gesehen?

Personenbeschreibung: – 12 Jahre alt – schlanke Statur – kurze, schwarz Haare – dunkelhäutig – mit schwarzem Jogginganzug und schwarzen Schuhen bekleidet. Ein Foto des Vermissten ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/sHSWKco veröffentlicht.

Sämtliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Nummer 07274 958-0 bzw. per Email an pigermersheim@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wenn Sie den Vermissten sehen: – Verständigen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei. – Behalten Sie ihn weiter im Blick, damit Polizeikräfte die Person auch kontrollieren können.

Wir appellieren auch an den Vermissten selbst, sich zu melden: Suheb bitte melde dich bei einer Polizeidienststelle oder bei deinem Vater. Wir müssen wissen, dass es dir gut geht. Quelle: Polizei