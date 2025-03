KIRBURG – Zeugen nach Verkehrsunfall in Kirburg gesucht

Freitag, ereignete sich gegen 15:45 Uhr in der Ortschaft Kirburg ein Verkehrsunfall. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei befuhr ein PKW die Köln-Leipziger-Straße / B414 innerhalb der Ortschaft in Fahrtrichtung Hachenburg. Im Einmündungsbereich der L 287 kam der Fahrer des PKW nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit der Gabel eines stehenden gelben Gabelstaplers, der beabsichtigte von der L 287 auf die B 414 nach links abzubiegen. Durch den Zusammenstoß entstand am PKW ein Sachschaden. Der Fahrer des gelben Gabelstaplers setzte die Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise durch mögliche Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 02662/95580 oder unter „pihachenburg@polizei.rlp.de“ eingereicht werden. Quelle: Polizei