ASBACH – Staffelstab-Übergabe in der Kamillus Klinik Asbach: Dr. Dieter Pöhlau verabschiedet sich in den Ruhestand – PD Dr. Julian Zimmermann übernimmt die Leitung der Neurologie

Nach über zwei Jahrzehnten erfolgreichen Wirkens verabschiedet sich Dr. Dieter Pöhlau, Chefarzt der Neurologie und ausgewiesener Experte für Multiple Sklerose, von der Kamillus Klinik Asbach in den wohlverdienten Ruhestand. Im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung wurde sein außergewöhnliches Engagement für den Ausbau und die Entwicklung der Klinik gewürdigt. Sein Nachfolger, PD Dr. Julian Zimmermann, tritt seit März 2025 die Leitung an und wird die erfolgreiche Arbeit im Sinne der Patientinnen und Patienten fortsetzen und weiterentwickeln.

Dr. Dieter Pöhlau: Ein Pionier der MS-Versorgung

Dr. Pöhlau hat die Klinik in Asbach zu einem modernen und überregional anerkannten Anlaufpunkt für Betroffene, Angehörige und Expertinnen und Experten von Multipler Sklerose geformt. Neben seiner Tätigkeit als Arzt für Neurologie, spezielle neurologische Intensivmedizin, physikalische Therapie, klinische Geriatrie und Schlafmedizin engagierte er sich leidenschaftlich für die Verbesserung der Lebensqualität von MS-Patientinnen und Patienten.

„Dr. Pöhlau hat hier in Asbach nicht nur eine Klinik aufgebaut, die alle sinnvollen diagnotischen und therpeutischen Möglichkeiten anbieten kann, sondern einen Ort der Hoffnung und des Fortschritts für Menschen mit MS geschaffen“, betont Nicki Billig, kaufmännischer Direktor der Klinik. „Sein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die medizinische Behandlung als auch die psychosoziale Betreuung umfasst, ist beispielhaft.“

Große Errungenschaften von Dr. Pöhlau als MS-Experte

Die jahrzehntelange Forschung und Behandlung der Multiple Sklerose durch Dr. Pöhlau hat zu zahlreichen Errungenschaften geführt. An dieser Stelle kann nur ein Auszug genannt werden:

Aufbau der MS-Klinik und der zugehörigen Ambulanz als spezialisierte Einrichtung für die umfassende Versorgung von MS-Patientinnen und Patienten.

Etablierung eines interdisziplinären Teams aus Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten und Pflegekräften, das eine ganzheitliche Betreuung der Patientinnen und Patienten gewährleistet.

Mitinitiierung von Forschungsprojekten zum Qualitätsmanagement in der MS-Behandlung und zur Versorgungsforschung im Bereich Multiple Sklerose.

Leitung und Teilnahme an deutschlandweiten Studien zu Immuntherapien der Multiplen Sklerose

Aktuell leitet er eine Studie, bei der es darum geht, die Wirksamkeit von Hippotherapie auf Symptome der MS zu untersuchen.

Er ist Autor von vielen auch internationalen wissenschaftlichen Arbeiten und Buchbeiträgen der Multiplen Sklerose, hat Bücher über Sexualität und Ernährung bei MS geschrieben

Engagement für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), unter anderem als stellvertretender Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender in RNBW und Vorsitzender des ärztlichen Beirates der DMSG in RLP.

Förderung eines modernen Verständnisses von MS, das sowohl entzündliche als auch neurodegenerative Aspekte der Erkrankung berücksichtigt.

Etablierung der MS-Klinik als wichtigen Standort für die Durchführung von Arzneimittelstudien.

Dr. Pöhlau betonte stets die Bedeutung einer frühzeitigen und konsequenten Behandlung der MS sowie die Notwendigkeit, die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Engagement für die Forschung und die Entwicklung neuer Therapieansätze trug dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit MS deutlich zu verbessern.

Dr. Julian Zimmermann: Kontinuität und Innovation für die Zukunft

Mit PD Dr. Julian Zimmermann übernimmt ein ausgewiesener Experte die Leitung der Neurologie, der die Arbeit von Dr. Pöhlau fortsetzen und gleichzeitig neue Impulse setzen wird. PD Dr. Zimmermann verantwortete zuletzt die Neuroimmunologie und die MS-Ambulanz am Universitätsklinikum Bonn. In dieser Tätigkeit war er an mehreren klinischen Studien zur Zulassung innovativer MS-Therapien beteiligt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, die hervorragende Arbeit von Dr. Pöhlau weiterzuführen“, erklärt PD Dr. Zimmermann. „Mein Ziel ist es, die MS-Klinik als Kompetenzzentrum für die Behandlung von Multipler Sklerose weiter auszubauen und innovative Therapieansätze zu etablieren, um die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten noch weiter zu verbessern.“

PD Dr. Zimmermann plant, den Fokus der Klinik unter anderem auf folgende Bereiche zu legen:

Ausbau der telemedizinischen Angebote, um Patientinnen und Patienten eine noch flexiblere und ortsunabhängige Betreuung zu ermöglichen.

Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, um eine umfassende Versorgung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.

Aufbau eines neuen Schwerpunktes zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Kopfschmerzerkrankungen und der Behandlung mit Botulinumtoxin in den Indikationen Dystonie, Spastik und chronischen Schmerzerkrankungen.

Förderung von Forschungsprojekten, die sich mit den Ursachen und Mechanismen der MS und seltenerer Autoimmunerkrankungen befassen und neue Therapieansätze entwickeln.

Intensivierung der Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen, um die Bedürfnisse der Betroffenen noch besser zu berücksichtigen.

Die Kamillus Klinik Asbach ist zuversichtlich, dass PD Dr. Julian Zimmermann die Kamillus Klinik erfolgreich in die Zukunft führen und die Versorgung von Menschen mit Multipler Sklerose weiterhin verbessern wird.

Über die Kamillus Klinik Asbach

In der Kamillus Klinik Asbach werden neben der Versorgung von Patienten mit internistischen und neurologischen Erkrankungen besondere Behandlungskonzepte für Patientinnen und Patienten mit Multipler Sklerose, Schlaganfällen, Schlafstörungen und Herzrhythmusstörungen oder Herzinsuffizienz angeboten. Die Klinik verfügt über eine hochmodern ausgestattete Intensivstation und Stroke Unit sowie über ein Schlaflabor mit sieben Meßplätzen und stellt die Notarztversorgung sicher. Foto: Sarah Schmitt, DRK Kamillus Klinik Asbach