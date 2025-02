FREILINGN – Große Begeisterung beim ersten Biber-Sonntag der Naturschutzinitiative e.V. (NI)

Der Biber ist am Biberweiher Freilingen nach über drei Jahren Abwesenheit wieder zurück. Die Spuren seines Tuns sind derzeit unübersehbar. So hat sich der beeindruckende Baumeister durch eine 64 cm dicke Pappel und andere größere Bäume genagt, die dann quer über den Weg gefallen sind. Daher ist es gut möglich, dass hier mindestens zwei Biber, vielleicht sogar eine Biberfamilie am Werk sind.

Zum ersten Biber Sonntag des Jahres 2025 trafen sich auf Einladung der Naturschutzinitiative (NI) fast 40 interessierte Teilnehmer. Bei frostigen Temperaturen erfuhren diese viel Wissenswertes über die Entstehung und bisherige Geschichte des Biberweihers bei Freilingen sowie über das Leben des Europäischen Bibers, dem größten Nagetier Europas. Unter der Leitung von Gabriele Neumann, bekamen die begeisterten Teilnehmer bei einer ca. 2-stündigen Exkursion spannende Einblicke in das von einem grandiosen Landschaftsarchitekten geschaffene Biotop, das Dank des Bibers wichtiger Lebensraum und Nahrungsquelle für viele weitere Tierarten geworden ist bzw. wieder werden wird. Besonders beeindruckend war auch der vom Biber geschaffene kleine Auwald als ökologisch wertvolles Feuchtbiotop am Rande des Westerwaldsteiges.

Somit ist der Biber ein ausgesprochener „Nützling“ und leistet einen großen Beitrag zur Biologischen Vielfalt sowie zum Hochwasserschutz. Ausgestattet mit Ferngläsern und Fotoapparaten erfreuten sich die Teilnehmer an der Beobachtung von Singvögeln, Silber- und Graureihern, Kanadagänsen, Kormoranen und Stockenten.

„Wir freuen uns sehr über das erneut große Interesse an unseren beliebten Biber-Sonntagen, die regelmäßig ausgebucht sind. In den nächsten Monaten werden wir die entstehende natürliche Dynamik regelmäßig beobachten und den Menschen nahebringen. Es wird sicher sehr spannend zu sehen, wie diese Tiere einen wunderbaren Beitrag zum Hochwasserschutz und zum Erhalt der Biologischen Vielfalt leisten – und das völlig kostenlos“, erklärte Expertin Gabriele Neumann von der NI.

Auch das SWR-Fernsehen war dabei und berichtete über die NI-Exkursion in der Landesschau. Alle Naturinteressierten können sich auf weitere geplante Biber-Sonntage am 13. April und 31. August 2025 jeweils von 11.00 bis 13.00 Uhr freuen. Weitere Infos und Anmeldung unter https://naturschutz-initiative.de/veranstaltungen