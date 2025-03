KREIS NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied

B503-25-1 Sicher im Internet Ihr Leitfaden für digitale Selbstverteidigung 1x, 25.03.25, Di, 18:00 – 19:30 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Zugang über Parkplatz der Sprudelhalle, Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Björn Gam, IT-Projektmanager. Gebühr: kostenfrei

G101.4-25-1 Superhirn – Vokabeln lernen im Sekundentakt (Online) 1x, 27.03.25, Do, 19:00 – 21:30 Uhr. online. Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 23,00 €

G101.5-25-1 Superhirn – 5 Wege zum perfekten Gedächtnis (Online) 1x, 29.03.25, Sa, 09:00 – 16:30 Uhr. online. Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 59,00 €

G408.2-25/1 Spanischkonversation A1 (Onlinekurs) Grundstufe ohne Vorkenntnisse (Teil 2) 12x, 25.03.25 – 22.05.25, Di, 18:00 – 19:30 Uhr, Do, 18:00 – 19:30 Uhr. online (vhs.cloud). Alejandra Soto Munoz Ledo. Gebühr: 121,00 € (gültig bei 6 Teilnehmenden) 108,00 € (gültig bei 7 Teilnehmenden) 95,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

G508-25-1 #Instagram – Möglichkeiten und professionelle Nutzung (Online-Kurs) Ein Kooperationsangebot regionaler Volkshochschulen (VRO) 2x, 25.03.25, 01.04.25, Di, wöchentlich, 19:00 – 21:15 Uhr. online (Zoom-2). Kerstin Marmann-Dichtler, Projektleiterin im Marketing und Eventmanagement. Gebühr: 27,50 €

P110.2-25-1 „Ein Quadratmeter Ernteglück“ Der erste Schritt zum Gemüsegarten 1x, 27.03.25, Do, 18:00 – 20:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum. Julia Hilgeroth-Buchner. Gebühr: 15,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 11,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

P501-25-1 Gefahr erkannt – Gefahr gebannt! Was ich mit meinem Handy alles machen kann Apps, die warnen, informieren, helfen und schützen 1x, 24.03.25, Mo, 19:00 – 21:00 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 23, 56305 Puderbach, Klassenraum. Frank Lemmer, Feuerwehrmann (Brandmeister). Gebühr: kostenfrei

R124-25-1 Basiswissen für glückliche Hühner Die eigenen Eier erzeugen – Kleine Hühnerhaltung für Privatleute 1x, 27.03.25, Do, 18:00 – 20:30 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Axel Hilckmann, Tierwirt, Fachberater Ökologische Geflügelhaltung. Gebühr: 30,00 € (Kinder können kostenfrei teilnehmen)

R402.4-25-1 Spanisch A2 Obere Grundstufe in der Kleingruppe (Teil 4) 10x, 27.03.25 – 03.07.25, Do, 18:00 – 19:30 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus (Eingang über den Schulhof), In der Au 38, 56588 Waldbreitbach, Klassenraum R305. Yolanda de Pedro Muňoz. Gebühr: 109,00 € (gültig bei 5 Teilnehmenden) 99,00 € (gültig bei 6 Teilnehmenden) 89,00 € (gültig ab 7 Teilnehmenden).