HEUPELZEN – 70. Geburtstag von Rainer Düngen

Wenn Legenden feiern. Am 28. Mai feierte Rainer Düngen, ehemaliger Bürgermeister und Polizist, seinen 70. Geburtstag im Dorfgemeinschaftshaus, das 2022 eingeweiht wurde. Über 100 Gäste kamen und hatten viel Spaß, wie das unter Dorfleuten üblich ist. Das Haus ist nach den neuesten Vorschriften gebaut worden und einfach zum Wohlfühlen, so einer der älteren Besucher.

Wenn Polizisten feiern, wird es eine besondere Veranstaltung, so ein weiterer Gast, der seit über 50 Jahren in der Gemeinde beheimatet ist. Man trifft auf einmal Menschen, die man über 50 Jahre nicht gesehen hat, mit denen man in der Parallelklasse der Realschule gewesen ist und plötzlich hat man für den 15. Juni 2027 ein Klassentreffen anberaumt … 53 Jahre Schulabschluss. Es handelt sich dabei um die damaligen Klassen 10/3 und 10/4. Die heutige Erich-Kästner-Schule.

Rainer Düngen war vom Sommer 2014 bis zum März 2025 Ortsbürgermeister der Gemeinde. In diesen 11 Jahren hat er sich für das Wohl der Leute eingesetzt und viele Probleme gelöst. Der neue Bürgermeister ist Fabian Schumacher, ein guter Autoverkäufer im Hause Adorf. Die Beigeordnete ist Bettina Weigang und der Erste Beigeordnete Bernd Ochsenbrücher. Fabian wurde am 24. März 2025 durch den Ortsgemeinderat einstimmig gewählt. Rainer vereidigte ihn und führte ihn in sein Amt ein. Zuvor war Fabian Erster Beigeordneter.

Auch Fred Jüngerich war Gast an diesem Abend und genoss den Gesang des MGV Beul-Heupelzen, der mit 10 Sängern unter Leitung von Harald Gerhards einen Hörgenuss bot. Auch in diesem Verein sind Legenden unterwegs. Gerhards ist im Umkreis ein Profi in Sachen Chormusik, er ist Dirigent und Komponist, seit über 40 Jahren unterwegs.

Heupelzen ist oben! So lautet das Motto der 260-Seelengemeinde. Erstmals wurde der Ort 1493 urkundlich erwähnt. Spielte in früheren Jahren die Landwirtschaft die große Rolle, so ist der Ort heute eine sogenannte Wohnsitzgemeinde mit einigen selbstständigen Betrieben. Mit dem nur sechs Kilometer entfernten Bahnhof Au/Sieg hat man eine gute Anbindung an Köln oder in andere Richtungen. In Altenkirchen gibt es die besten Einkaufsmöglichkeiten, so dass der Rummel der Großstädte nicht weh tut. Zum 388,2 Meter hohen Beulkopf ist es nur ein Fußweg. Der Raiffeisenturm ist mit einer Höhe von 34 Metern Aussichtspunkt in das Bergische Land und das Siebengebirge. Von hier aus lässt sich der gesamte Westerwald überblicken. Heupelzen ist eine Wohlfühlgemeinde; die Menschen werden hier sehr alt, denn sie sind sportlich aktiv. Bestes Beispiel ist Friedhelm Adorf, der mit über 80 Jahren viele Weltrekorde im Sprinten hält. Mit den Vereinen Hobby-Club und MGV-Beul-Heupelzen werden Ideen und Vorhaben umgesetzt. (Werner Klak)