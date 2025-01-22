DIERDORF – Keramik Night in Dierdorf

Erleben Sie einen inspirierenden Abend voller Farbe, Kreativität und Entspannung! Die kvhs Neuwied veranstaltet gemeinsam mit dem Team von Creatio am 04.03.2026 von 18:00 bis 20:30 Uhr eine Keramik-Night in der Realschule Dierdorf. Hier können Sie ihr eigenes Keramikstück ganz nach ihrem Stil gestalten. In lockerer Atmosphäre lernst du die Grundlagen der Keramikmalerei: Vom richtigen Umgang mit Pinseln und Farben bis hin zu einfachen Techniken wie Schablonieren, Punktieren oder dem Arbeiten mit Vorlagen. Ob allein, mit Freunden und Freundinnen, oder als kreative Auszeit – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur Lust aufs Gestalten. Gebühr: 45,00 € inklusive Material und Brennkosten. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten unter www.kvhs-neuwied.de/D205-26-1 oder 02641 347813