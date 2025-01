BENDORF – Verkehrsunfall auf der B 42 bei Bendorf

Am 08. Januar 2025 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 von Bendorf kommend in Fahrtrichtung Vallendar. Beteiligt waren zwei Pkw. Kurz nach der Auffahrt von Bendorf Nord kommend kollidierten die beiden in gleiche Richtung fahrenden Fahrzeuge miteinander, wonach sich eines hiervon mehrfach überschlug. Dies blieb anschließend auf der Fahrzeugseite liegen. Die Bundesstraße musste für den Einsatz der Rettungskräfte und der Feuerwehr für längere Zeit vollgesperrt werden. Eine Person kam in ein Krankenhaus, die andere wurde vor Ort kurzzeitig medizinisch betreut, musste jedoch nicht weiter behandelt werden. Quelle: Polizei