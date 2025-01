RHEINBROHL – Diebstahl aus einem PKW in Rheinbrohl

In der Nacht zwischen Montag und Dienstag öffneten Unbekannte in der Hilgersstraße in Rheinbrohl einen verschlossenen PKW. Die Täter durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten die Geldbörse mit einem minimalen Kleingeldbetrag. Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 entgegen. Quelle: Polizei