BIRNBACH – Die Ortsgemeinde Birnbach lädt zur feierlichen Eröffnung des LEADER-Vorhabens „Birnbacher Hausschilder“ ein

Am Samstag, 25. Januar 2024, um 15 Uhr eröffnet die Ortsgemeinde Birnbach offiziell das ehrenamtliche Projekt „Birnbacher Hausschilder“. Die Feierlichkeiten beginnen mit einer Begrüßung in der Kirche Birnbach, gefolgt von einer kleinen Rundwanderung zu ausgewählten Hausschildern. Im Anschluss daran gibt es in der Kirche weitere Informationen zum Projekt, Anekdoten, Kaffee & Kuchen und lockere Gespräche. Die Ortsgemeinde lädt herzlich ein und freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Das Projekt „Birnbacher Hausschilder“ entstand im Rahmen einer Dorfmoderation, in deren Verlauf der historische Rundweg Birnbach entwickelt wurde. Ziel ist es, die Geschichte und Identität des Ortes nachhaltig zu bewahren. Viele Häuser im Dorf erzählen durch ihre Baugeschichte, ihre besondere Funktion oder durch alteingesessene Familien spannende Geschichten, die eng mit der Entwicklung der Gemeinde verbunden sind.

Ein zentraler Bestandteil des Projekts sind die Informationstafeln, die an den historischen Häusern angebracht wurden. Diese Tafeln enthalten nicht nur die traditionellen Hausnamen, die noch heute verwendet werden, sondern auch Bilder und kurze Beschreibungen. Zusätzlich bieten QR-Codes auf den Tafeln den Zugang zu weiterführenden Informationen, wodurch ein interaktives Erlebnis für Interessierte geschaffen wird.

Besonders hervorzuheben ist, dass die geschaffene digitale Plattform nicht statisch ist: Sie darf und soll im Sinne eines dynamischen Prozesses weiterwachsen. Neue Inhalte können hinzugefügt werden, sodass die Sammlung und Darstellung der Birnbacher Geschichte stetig erweitert werden kann. Weitere Informationen und eine Fülle an Hinweisen rund um das Projekt finden Sie auf der Webseite der Ortsgemeinde: https://birnbach-westerwald.de/.

Die Ortsgemeinde Birnbach liegt in der LEADER-Förderregion Westerwald-Sieg. Das Projekt wurde im Herbst 2024 durch eine Förderung aus dem Regionalbudget des LEADER-Programms ermöglicht, wobei 65 % der Gesamtkosten von LEADER getragen wurden. Eine engagierte Projektgruppe aus Birnbach hat das Vorhaben mit viel Herzblut umgesetzt.

Die Ortsgemeinde Birnbach freut sich darauf, diesen besonderen Meilenstein mit der Dorfgemeinschaft und allen Interessierten zu feiern. Kommen Sie vorbei und erleben Sie die Geschichte Birnbachs auf eine ganz neue Art und Weise!

Foto: Das Haus „Grabs“ in Birnbach, ein prägnantes Beispiel des Projekts „Birnbacher Hausschilder“. Die Tafel zeigt den Hausnamen, historische Details und einen QR-Code, der zu weiterführenden Informationen führt.