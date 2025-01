ALTENKIRCHEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 – Prinz Alex I. ruft zum närrischen Gipfeltreffen! – Aufruf zur Teilnahme am „Alekärjer Karnevalsumzug“ am 02. März 2025 – Auch der Karnevalszug 2025 kann auch in diesem Jahr wieder närrischen Zuwachs gebrauchen!

In der närrische Session 2025 nach über 53 Jahre Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 möchte man wieder einen Karnevalsumzug in der Kreisstadt Altenkirchen planen. In den Reihen der Altenkirchener Karnevalisten ist der Wagenbau bereits im vollen Gange, und die Vorbereitungen für den „Großen „Altenkirchener Karnevalsumzug“ am Sonntag, 02.März 2025, laufen auf vollen Touren. Wie die Zugleiter Philipp Schürdt und Dennis Jung berichteten, haben bereits einige Gruppen und Vereine ihre Zusage zur Zugteilnahme gegeben.

Die Zugaufstellung ist im vollen Gang, aber diverse Änderungen kann es bis Zugbeginn immer geben, jeder Zugteilnehmer wird auch einen entsprechenden Platz im Umzug bekommen. Ab 12.00 Uhr werden die Zugteilnehmer in Siegener- und Rathausstraße eintreffen. Zu den teilnehmenden Gruppen und Vereinen konnte die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 folgenden Spielmannszug und Musikkapellen verpflichten: Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels, sowie das Blasorchester Mehrbachtal. Der Zugweg für den närrischen Lindwurm 2025 führt durch folgende Straßen: Zugaufstellung in der Siegener- und Rathausstraße, weiter bewegt sich der närrische Lindwurm durch die Fußgängerzone über den Bahnübergang in die Koblenzer Straße; Bahnhofstraße, wo auch die Zugansage erfolgen wird, weiter zum Busbahnhof, Wiedstraße, Kölner Straße; Quengelstraße; Zugauflösung in der Quengelstraße. Die Motivwagen können dann über die Quengelstraße Richtung Stadthalle, Rathausstraße, Siegener Straße, in allen Richtungen abfahren!

Parkmöglichkeiten sind zur Genüge vorhanden, Parkplatz Parkhaus Schloßplatz, Parkplatz Mühlengasse, sowie die Parkplätze an der Kreisverwaltung, dem Rathaus und am Sportzentrum, dem toom – Baumarkt sowie die bekannten Parkplätze in der Unterstadt u.a. Aldi und Lidl Parkplatz sowie der Parkplatz Center Shop, der Parkplatz Weyerdamm, der Schützenplatz ist für jegliches Parken komplett gesperrt. Im Anschluss an den Karnevalsumzug findet wieder die Große Zug-Party im Festzelt auf dem Weyerdamm statt.

Wer Lust hat, am Karnevalsumzug aktiv mitzumachen, kann sich bei dem Zugleitern der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972, Philipp Schürdt Mobil 0160 7165044 philipp.schuerdt@gmx.de melden! Sollten Sie bei Ihren karnevalistischen Vorbereitungen Fragen haben, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns einfach an. Weiteres über den Altenkirchener Karneval 2025 unter www.KG-AK.de