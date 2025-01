ALTENKIRCHEN – Besuch der Sternsinger im Rathaus Altenkirchen „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ … so lautet das Motto der Sternsinger-Aktion 2025. Das Motto soll vermitteln, wie wichtig die Kinderrechte sind und dass jedes Kind ein Recht auf diese hat. Nicht überall auf der Welt können Kinder zur Schule gehen, sondern müssen arbeiten. Viele Kinder sind auf der Flucht oder leiden Hunger. Die Aktion soll Kinder und Jugendliche ermutigen, sich für die Umsetzung dieser Rechte für alle Kinder weltweit einzusetzen.

Bürgermeister Fred Jüngerich empfing am 3. Januar 2025 die kleinen Botschafter und deren Betreuer im Foyer des Altenkirchener Rathauses. Die Kinder sangen ihre Lieder und brachten ihre Segenswünsche vor. „Ich bin sehr froh darüber, dass Ihr auch in diesem Jahr wieder unser Haus besucht und freue mich, dass Ihr in so großer Zahl dazu beitragt, weltweit Kindern, denen es nicht so gut geht, durch Eure Sammlung zu helfen,“ so Bürgermeister Jüngerich und übergab ihnen eine Spende.

Foto: Sternsinger aus Altenkirchen, Weyerbusch, Ingelbach, Hamm und Bruchertseifen mit ihren Begleitern und Bürgermeister Fred Jüngerich vor dem Altenkirchener Rathaus