ALTENKIRCHEN – Kollektiver Strick- und Wollrausch

Damit dass Sockenstricken und Co nach Weihnachten noch Freude macht, gründet der DRK-Kreisverband Altenkirchen ab dem 13. Januar einen kostenlosen Handarbeitstreff. Er findet an jedem 2. Montag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr statt. Hier kann bei übrig gebliebenen Keksen und Getränken geklönt und „genadelt“ werden. Es ist egal, ob man strickt, häkelt oder ein anderes Projekt in den Händen hält, Hauptsache es wird gemeinsam gemacht, denn Handarbeit verbindet: Mit Jung und Alt, gesund und krank, dicken und kleinen Geldbörsen. Durch EINE Gemeinsamkeit hat man gleich Gesprächsthemen und der Anschluss ist deutlich leichter. Natürlich ist ein weiterer Vorteil, dass ein geballtes Fachwissen am Tisch sitzt und unerfahrene und neugierige, die gerne das Handarbeiten erlernen möchten, tatkräftig unterstützen. In gemütlicher Runde…voneinander lernen, erfahren und dabei kennenlernen. Interessiert? Einfach in die Kölner Str. 97, 57610 Altenkirchen in den Lehrsaal kommen. Für weitere Fragen steht Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de zur Verfügung.