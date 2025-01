STADT NEUWIED – Stadtelternausschuss Neuwied lädt am 13. Januar zur Vollversammlung

Der Stadtelternausschuss (StEA) Neuwied lädt alle Delegierten der Elternausschüsse sowie alle interessierten Neuwieder Kita-Eltern zur Vollversammlung am Montag, 13. Januar, um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus Torney, Westpreußenstraße 1, ein. Anlass der Versammlung ist die Neuwahl der Neuwieder Delegierten für den Landeselternausschuss (LEA). Wahlberechtigt sind alle anwesenden Erziehungsberechtigten mit einem Kind in einer Neuwieder Kindertagesstätte. Zusätzlich wird der StEA den Abend dafür nutzen, den Anwesenden ihre Arbeit näherzubringen, die derzeitigen LEA-Delegierten vorzustellen und über aktuelle Themen im städtischen Jugendhilfeausschuss (JHA) zu informieren. Zur besseren Planbarkeit wird um eine Anmeldung bis Freitag, 10. Januar, per E-Mail an stea-neuwied@gmx.de gebeten – Kurzentschlossene können aber auch ohne Voranmeldung teilnehmen.