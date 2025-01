WALDBREITBACH – VfL-Leichtathleten in Rheinland-Bestenliste stark vertreten

Nach einer erfolgreichen Saison 2024 können sich die Platzierungen der VfL-Leichtathleten, die in der LG Rhein-Wied starten, in der Rheinland-Bestenliste wieder sehen lassen. Im vergangenen Wettkampfjahr sammelten 21 Athleten und Athletinnen im Alter von 11 bis 76 Jahre insgesamt 143 Einzelplatzierungen (Plätze 1-10), 29 erste Plätze wurden erzielt.

Bei den Jungen erreichte Samuel Plenert Fabing in der MJ U16 jeweils Platz 1 mit der 4 x 100 m Staffel und mit der Neunkampf-Mannschaft. In seiner Altersklasse M15 schaffte er es auf Platz 1 im Weitsprung und Speerwurf. Der Langstreckenläufer Thomas Schneider (M30) belegte den 1. Platz mit der Marathon-Mannschaft. Der Mittelstreckenläufer Heinz Schwarz (M75) als ältester Athlet im Bunde konnte sich gleich über 4 erste Plätze in folgenden Disziplinen freuen: 800 m, 1500 m, 3000 m und 5000 m.

Hannelore Walkenbach führt die Rheinlandbestenliste in ihrer Altersklasse W65 im Halbmarathon an. Bei den Mädchen erreichte Clara Sophie Keller (W12) Platz 1 über 60 m Hürden. Die Werferin Eva-Fabienne Stein (W15) war Rheinlandbeste im Kugelstoßen und Speerwurf.

In der WJ U18 belegten die Mehrkämpferinnen Leonie Böckmann, Amelie Schmitt und Celina Medinger gemeinsam Rang 1 mit der Siebenkampf-Mannschaft. Darüber hinaus hatten sie in folgenden Disziplinen die Nase vorn: Leonie: 4 x 400 m Staffel (Frauen), Amelie: Vierkampf-Mannschaft Celina: 4 x 100 m Staffel (Frauen), 100 m Hürden (WJ U20), Vierkampf-Mannschaft. Marie Böckmann (WJ U20) wurde Erste im Kugelstoßen. Vivien Ließfeld erreichte jeweils Platz 1 im Siebenkampf und Weitsprung, sowohl in der Frauenwertung als auch in ihrer Altersklasse U23.

Drei Athletinnen und Athleten des VfL Waldbreitbach, Celina Medinger, Eva-Fabienne Stein und Samuel Plenert Fabing, wurden für das aktuelle Jahr in den Landeskader aufgenommen und können sich auf vielfältige Unterstützung und Förderung durch den Landessportbund und die Leichtathletik-Verbände in RLP freuen.