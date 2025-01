WISSEN – Jugendchor erfreut die Bewohner des Wissener Senioren- und Pflegeheims „GFO St. Hildegard“

Seit gut 35 Jahren erfreut ein Jugendchor die Bewohner des Wissener Senioren- und Pflegeheims „GFO St. Hildegard“ stets an Heiligabend mit festlichen Liedern. Und jedes Mal warten die Bewohner auf den Fluren sehnsüchtig auf die Sängerinnen und Sänger. Jetzt war es wieder soweit. Auf der unteren der Etagen stimmte man sich zunächst mit „Fröhliche Weihnacht überall“ ein. Der Spontanchor hatte diesmal rund zwei Dutzend sangesfreudige Menschen zusammengebracht. Viele sind schon lange dabei und freuen sich auf auch immer auf Zuwachs. Diesmal machten zwei kleine Engel in weißen Kleidchen mit. dabei. Das jüngste Kind ist erst wenige Wochen alt und dürfte wohl einer stolzen Karriere innerhalb der Chorgemeinschaft entgegensehen. Musikpädagogin Simone Bröhl, die langjährige Leiterin, stimmte wie immer mit ihrem Klavier die einzelnen Stücke an, Mara Wittershagen und Sarina Bröhl fielen mit Querflöte und Geige ein. Es erklangen die schönen alten Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“, „Oh du fröhliche“, „Stern über Bethlehem“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Die Zuhörer lauschten ergriffen und fühlten sich sicherlich an vergangene Zeiten erinnert: „Die jungen Leute machen uns am Tag vor Weihnachten eine große Freude!“, so eine der Zuhörerinnen. Aber auch für die Sängerinnen und Sänger gehört der Auftritt im „St. Hildegard“ längst zu einem liebgewonnenen Ritual an Heiligabend. Für einige von ihnen ist es sogar Grund genug aus der Ferne anzureisen und sich wieder einmal vor Ort sehen und vor allem hören zu lassen. Im Namen von Bewohnern und Verwaltung bedankte sich Beate Rödder vom Sozialdienst am Schluss bei allen, die hier gerade so engagiert und besinnlich auf die Weihnachtszeit eingestimmt haben: „Schöne Feiertage und ein glückliches Neues Jahr!“ (bt) Foto: Bernhard Theis