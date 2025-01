KREIS NEUWIED – Pilotprojekt soll soziale Kontakte fördern – „Woche der Teilhabe“ – Informationsabend am 22. Januar von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz

„Unsere Gesellschaft ist nur dann gesund, wenn sie in Gänze Integrationskraft besitzt und alle Generationen einbindet.“ Im Sinne von Landrat Achim Hallerbach startet die Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung des Landkreises Neuwied nun gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Linz und dem Seniorenbeirat ein Pilotprojekt zur Förderung sozialer Kontakte. Im Rahmen ihrer „Woche der Teilhabe“ ist am Mittwoch, 22. Januar 2025, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, ein entsprechender Info-Abend in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz vorgeschaltet.

Das Fehlen von sozialen Kontakten ist laut aktuellen Studien mittlerweile bereits im Jugendalter ein Problem. Die Anzahl der Menschen, die nur geringe soziale Kontakte haben nimmt jedoch im Laufe der Lebensspanne deutlich zu. „Mobilitätsprobleme sowie die Zunahme gesundheitlicher Einschränkungen erschweren es, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dabei ist die gesellschaftliche Teilhabe ein wichtiger Gesundheitsaspekt. Körper und Seele werden dabei aktiviert und in Schwung gebracht“, weiß Landrat Achim Hallerbach und begrüßt den Ansatz, Betroffene vielleicht sogar nach einer längeren Zeit mit eingeschränkten Kontakten, wieder aktiver am Leben zu beteiligen.

Entstanden ist die Idee, eine Aktionswoche anzubieten, die besonders ältere Menschen zum Reinschnuppern, Kennenlernen und Mitmachen vielfältiger, ortsnaher Angebote motivieren soll, auf der Netzwerkkonferenz „Gesund älter werden im Kreis Neuwied“. Dadurch sollen niedrigschwellig soziale Kontakte ermöglicht-, Wohlbefinden und psychische Gesundheit gestärkt- sowie Bewegung und geistige Fitness angeregt werden. Durch ein vielfältiges Angebotsspektrum, das von sozialen, kreativen und kulturellen Angeboten bis hin zu Bewegungs- und Informationsangeboten reicht, ist es erklärtes Ziel, die vielfältigen Interessen der Menschen unserer Region abzudecken.

„Gemeinsam mit Vereinen, Kirchen und weiteren Anbietern möchten wir in dieser Woche der Teilhabe vielseitige, attraktive Angebote zur Verfügung stellen.

Wir wünschen uns, mit unserer Initiative Anbieter zu erreichen, die eigene, bereits bestehende Angebote, bekannter machen- oder neue Angebote in diesem Rahmen ausprobieren möchten. Vielleicht finden über diese ersten Kontakte auch engagierte Ehrenamtliche zusammen“, hoffen Rita Hoffmann-Roth und Melanie Böhm von der Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung des Landkreises auf entsprechenden Zuspruch.

Zur dementsprechenden Teilnahme am Pilotprojekt ruft Landrat Achim Hallerbach gerne auf: „Vereine und weitere Anbieter, die sich eine Teilnahme an diesem Projekt vorstellen können, bitte ich herzlich, unser Angebot zum Informationsabend am 22. Januar wahrzunehmen. Wir alle würden uns über eine breite Unterstützung zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von älteren Menschen freuen.“

Für weitere Informationen steht die Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung, Rita Hoffmann-Roth 02631/803-718 oder Melanie Böhm 02631/803-198, gesundheitsfoerderung@kreis-neuwied.de, zur Verfügung.