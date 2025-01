Veröffentlicht am 5. Januar 2025 von wwa

SCHÜRDT – Greifvogel kommt bis an das Haus

Da staunt man nicht schlecht. Das Wetter ist trüb, der Himmel zeit sich durchgängig graubraun. Die Erfahrung sagt, dass Regen oder Schnee im Anmarsch sind. Leichter Nieselregen hatte sich schon am frühen Morgen auf die dünne Schneedecke gelegt. Die Vögelchen versorgten sich an Futterstellen mit Nahrung. Das hatten in den jüngsten Tagen auch die wenig geliebten Nager der größeren Art, die Ratten mitbekommen. Diese Tatsache scheint auch den Greifvögeln in der Region nicht entgangen zu sein. Der Schatten eines großen Vogels verdunkelte für einen Moment den Lichteinfall im Fenster. Kurze Zeit später zeigte sich, wer der Akteur war. Im Geäst des Baumes, keine fünf Meter vom Gebäude entfernt, saß ein Greifvogel in Lauerstellung. Auf dem Boden an einem Gestrüpphaufen bewegte sich was und schon schoss der Greifvogel in diese Richtung. Da das alles sehr schnell ging, konnte nicht beobachtet werden, ob er Erfolg hatte. Wenig später allerding wurde ein weiterer Greifvogel in der Nähe gesehen. Stunden später wurde der Jagderfolg gefunden. Die Ratte hat den Kampf verloren. Foto: Arise