Veröffentlicht am 5. Januar 2025 von wwa

HEILIGENROTH – Fahrzeugbrand auf der BAB 3 in der Gemarkung Heiligenroth

Am 05. Januar 2025, gegen 04:30 Uhr, kam es auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, in der Gemarkung Heiligenroth, zum Brand eines Ford Ranger mit britischer Zulassung. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz waren 31 Kräfte der Feuerwehren Montabaur und Nentershausen sowie sechs Kräfte der Autobahnpolizei Montabaur. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Die Beeinträchtigung des Verkehrs blieb gering. Quelle: Polizei