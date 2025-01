WALDBREITBACH – 3. Weihnachtsbaumwerfen am 25. Januar 2025 im Weihnachtsdorf Waldbreitbach

Veröffentlicht am 4. Januar 2025 von wwa

WALDBREITBACH – Vorjahressieger wollen beim 3. Weihnachtsbaumwerfen wieder antreten! – 3. Weihnachtsbaumwerfen am 25. Januar 2025 im Weihnachtsdorf Waldbreitbach

Die Organisatoren von VfL und FC Waldbreitbach freuen sich, dass die Anmeldezahlen drei Wochen vor dem 3. Weihnachtsbaumwerfen schon erfreulich hoch sind. Es wurde eigens eine zweite Hochwurfanlage angeschafft, um mehr Teilnehmer gleichzeitig werfen zu lassen.

Knapp 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene wollen aktuell an dem spaßbetonten Werferdreikampf teilnehmen. Das Team von 1A Autotechnik Wiedtal stellt mit acht Meldungen bislang die meisten Teilnehmer. Somit können zwei Teams davon in die Teamwertung kommen. Bei den Frauen sind drei Wochen vorher die Möhnen Immergrün mit sechs Meldungen am zahlreichsten vertreten, was zwei Teams entspricht.

Die Vorjahressieger und Inhaber der Bestmarken wollen sich wieder dem Wettbewerb stellen. Margret Klein-Raber (Team „Die Hammermädels“) aus dem Saarland gewann 2023 mit einer Gesamtleistung von 19,35 Meter. Carsten Machholz (Team „MACH HOLZ!“) aus Bonn hält mit 24,51 Meter die Bestmarke bei den Männern.

Für den Großteil der Teilnehmer steht allerdings der Spaß im Vordergrund. Sie müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer schleudern und an der Stabhochsprunganlage über die Latte bugsieren, wobei sie die Einstiegshöhe selbst festlegen dürfen. Die Einzelwerte werden addiert und wer auf den größten Gesamtwert kommt, ist Sieger. Kinder machen mit einem kleineren Baum nur den Weitwurf. Den Teilnehmern wird empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen. Die Wettkämpfe finden auf der Multifunktionsfläche der Waldbreitbacher Sportanlagen, Jahnstraße 1, statt.

Der Zeitplan für die drei Wettbewerbe ist altersmäßig gestaffelt:

11.00 Uhr: Kinder U12 (nur Weitwurf)

11.30 Uhr: Jugend U18 (Dreikampf)

13.00 Uhr: Erwachsene (Dreikampf)

Die Einzelwertung erfolgt in jedem Wettbewerb für männlich/weiblich getrennt. Sieger bzw. Siegerin ist, wer nach Bewältigung aller 3 Disziplinen die höchste Gesamtleistung erbracht hat. Für die Teamwertung (Erwachsene, männlich/weiblich getrennt) werden die jeweils drei besten Plätze eines Teams addiert.

Für die fünf Erstplatzierten jeden Wettbewerbs sind Urkunden, Medaillen und Sachpreise ausgelobt und für die drei erstplatzierten Teams (männlich/weiblich) Pokale. Die Siegerehrung findet unmittelbar nach dem Wettkampf vor Ort statt. Online-Anmeldungen sind bis Mittwoch, 22. Januar 2025 möglich, sofern das Teilnehmerlimit nicht schon früher erreicht ist. Alle Informationen und das Anmeldeformular findet man unter www.baumwerfen.de.