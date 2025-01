Veröffentlicht am 4. Januar 2025 von wwa

HAUSEN – Vollstreckung Durchsuchungsbeschluss – Auffinden von Drogen in nicht geringer Menge in Hausen

Freitagmorgen vollstreckten Beamte der Polizei Linz einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Koblenz bei einem 29-jährigen, amtsbekannten Drogendealer an dessen Wohnanschrift in Hausen. Im Rahmen der Durchsuchung wurde eine nicht geringe Menge Amphetamin gefunden, die der Beschuldigte in seinem Kühlschrank aufbewahrte. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung befand sich darüber hinaus eine weitere Person (42) in der Wohnung, die ebenfalls über 100 Gramm Amphetamin, sowie ein Messer bei sich führte. Der Wohnsitzlose, ebenfalls bereits einschlägig Polizeibekannte, wurde wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Neben den Drogen wurden die Handys der Beschuldigten und „Dealgeld“ im vierstelligen Eurobereich sichergestellt. Quelle: Polizei