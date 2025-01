Veröffentlicht am 4. Januar 2025 von wwa

LINZ am RHEIN – Diebstahl von hochwertigem E-Bike in Linz am Rhein

Zwischen dem 20. Dezember 2024 und 03. Januar 2025 verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zum Keller des Seniorenheims „The Flag“ in der Linzhausenstraße in Linz und entwendete ein hochwertiges E-Bike einer Bewohnerin. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads werden an die Polizei Linz erbeten. Quelle: Polizei