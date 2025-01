Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

MAINZ – Suche nach vermisstem 75jährigem in Mainz

Seit Freitagmittag, 03. Januar 2025, ab 14.20 Uhr wird der 75-jährige Tobias Faber aus Mainz vermisst. Faber trägt vermutlich eine hellgraue Hose, eine graugrüne Winterjacke und einen karierten Hut. An der linken Hand trägt er zudem drei große Ringe, am rechten Arm einen Transponder für eine Schließanlage und hat vermutlich zwei verschieden aussehende Schuhe an den Füßen. Faber ist circa 165 cm groß und schlank. Er wurde zuletzt im Bereich der Zahlbacher Straße auf Höhe des Universitätsklinikums gesehen. Aus gesundheitlichen Gründen könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Faber geben kann oder diesen gesehen hat, möge sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei in Mainz oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Foto: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5942534. Quelle: Polizei