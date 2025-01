Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

REGION WESTERBURG – Witterungsbedingte Unfälle in Westerburg, Meudt, Rennerod

Freitag kam es im Zuständigkeitsberiech der Polizeiinspektion Westerburg in dem Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 12:25 Uhr zu insgesamt vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Bei drei der Unfälle entstanden lediglich Sachschäden. Bei einem Unfall auf der B 8 zwischen Herschbach OWW und Hahn am See geriet ein alleinbeteiligter PKW aufgrund von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 23jährige Fahrerin wurde verletzt. Quelle: Polizei