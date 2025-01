Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

LANDAU – Wem gehört das Fahrrad?

Am 02. Januar 2025 erschien ein 38-Jähriger auf der Dienststelle und händigte ein Fahrrad der Marke Cube mit einem fehlenden Hinterreifen aus, das er neben einem Feldweg im Bereich der Karl-Ziegler-Straße in Landau gefunden hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor durch Unbekannte entwendet wurde. Der Geschädigte ist unbekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Quelle und Foto: Polizei