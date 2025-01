Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

MAINZ – Schwerer Verkehrsunfall in der Göttelmannstraße in Mainz-Oberstadt

Freitagmorgen gegen 09:48 Uhr überquerte ein 89-jährige Mainzer zu Fuß die Göttelmannstraße. Als sich der Mann auf dem Fußgängerüberweg im Bereich der Bushaltestelle Volkspark befand, befuhr eine 57-jährige Mainzerin mit ihrem Auto die Göttelmannstraße in Fahrtrichtung Heiligkreuzweg. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit sowie der tiefstehenden Sonne übersah sie den Fußgänger und erfasste ihn. Der Mann wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Durch den Zusammenprall erlitt er eine circa 10 Zentimeter große Platzwunde am Kopf sowie einen Oberarmbruch. Der Mann wurde durch die Rettungskräfte zwecks weiterer Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht dringend mögliche Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Quelle: Polizei