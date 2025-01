Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

BÖLSBERG – Unfallflucht nach Beschädigung von Verkehrszeichen in Bölsberg

Donnerstagabend, 02. Januar 2025 befuhr gegen 20.40 Uhr ein Fahrzeugführer die Lindenstraße in Bölsberg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr er ein Verkehrszeichen auf einem Fahrbahnteiler, legte sofort den Rückwärtsgang ein und fuhr in Richtung Unnau davon. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Situation beobachtet und der Polizei gemeldet. Bekannt ist bislang nur, dass es sich um einen dunklen Kombi gehandelt hat. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei