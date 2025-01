Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr auf der B 413 bei Hachenburg

Donnerstagmittag, 02. Januar 2025 befuhr eine Autofahrerin gegen 14:20 Uhr die B 413 von Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kirburg. Auf gerader Strecke kam ihr ein weißer Transporter entgegen, der zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten war. Er streifte das vor ihr fahrende Fahrzeug, so dass ein Außenspiegel auf ihre Motorhaube und Windschutzscheibe flog und ihr Fahrzeug beschädigte. Beide anderen Unfallbeteiligten fuhren anschließend weiter. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei