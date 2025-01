Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Bei Fluchtversuch aus dem Fenster schwer verletzt

Ein 35-Jähriger wurde Donnerstag, 02. Januar 2025, gegen 13:30 Uhr, beim Versuch Ware zu stehlen von Mitarbeitern eines Supermarkts in der Industriestraße erwischt. Er wurde daraufhin in Büroräumlichkeiten des Geschäfts geführt, um dort im Beisein zweier Mitarbeiter auf die Polizei zu warten. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten, öffnete der 35-Jährige ein Fenster und sprang nach draußen. Er stürzte aus mehreren Metern Höhe und verletzt sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann nicht ansprechbar ist, dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen seines Sprungs an. Quelle: Polizei