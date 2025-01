Veröffentlicht am 3. Januar 2025 von wwa

BERNKASTEL-KUES – Vermisstensuche im Bereich Zeltingen-Lieser-Bernkastel-Kues

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel suchen aktuell nach dem 85-jährigen niederländischem Staatsbürger Fritz D. im Bereich Zeltingen-Wehlen-Lieser. Der Mann war zuletzt am 30. Dezember 2024 zwischen 14.00 und 15.00 Uhr in einem Weinhaus Kröv und wollte anschließend wieder mit seinem anthrazitfarbenen Skoda Karoq nach Holland fahren. Seitdem kann er nicht mehr von Bekannten und seiner Familie erreicht werden, die daraufhin eine Vermisstenanzeige erstatteten.

Am Freitag wurde sein Pkw gegen 12:30 Uhr durch einen Spaziergänger in einem Waldstück oberhalb des Zeltinger Kreisels an der B 50 alt aufgefunden. Das Fahrzeug soll dort schon seit zwei Tagen stehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Mann verlaufen hat und sich in hilfloser Lage befindet. Die Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz einer Drohne und dem Polizeihubschrauber, verliefen bisher ergebnislos.

Die Polizei bitte Zeugen, die den Vermissten auf dem beigefügten Lichtbild (http://presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5942491) gesehen haben, sich umgehend bei der Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270 zu melden. Quelle: Polizei