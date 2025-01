Veröffentlicht am 2. Januar 2025 von wwa

AULL – Verdacht der Drogenbeeinflussung am Steuer in Aull

Am 01. Januar kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 18:40 Uhr in der Koblenzer Straße einen 27-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg. Bei der Kontrolle ergaben sich starke Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seinem Fahrzeug konnten zudem Drogen-Konsumutensilien aufgefunden werden. Da der Mann den Konsum von Drogen abstritt, wurde ihm zu seiner Entlastung ein Drogenschnelltest angeboten, den er jedoch verweigerte. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei